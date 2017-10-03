Турция намерена создать свою космическую станцию

Власти Турции собираются обеспечить развитие и безопасность страны за счет космических и авиационных технологий, заявил премьер-министр государства Бинали Йылдырым и добавил, что в ближайшее время начнется разработка космической станции.

По его словам, законопроект о строительстве станции направлен в парламент страны для рассмотрения, об этом Йылдырым заявил на церемонии открытия завода по производству комплектующих и деталей для вертолетов в провинции Эксишехир, сообщает агентство Anadolu.

В середине сентября Роскосмос начал прорабатывать различные варианты концепций орбитальных станций, которые призваны заменить Международную космическую станцию (МКС). Глава корпорации тогда заявлял, что есть идея создать станцию открытой конфигурации, которая могла бы принимать всех партнеров.

Ранее «Практика» писала о том, что главы космических агентств России (Роскосмос) и США (NASA) встретились на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии и договорились о сотрудничестве в освоении Луны и создании околунной обитаемой станции Deep Space Gateway.