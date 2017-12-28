Турция получила европейский кредит на возобновляемые источники энергии

Промышленный банк в Турции получает кредит в размере 85 миллионов долларов, чтобы помочь компаниям среднего размера инвестировать средства в возобновляемые источники энергии, по сообщению европейского кредитора, сообщает UPI.

Европейский банк реконструкции и развития заявил, что он предоставил кредит промышленному банку развития Турции, известному под аббревиатурой TSKB для поддержки широкого спектра программ в области возобновляемых источников энергии – от ветроэнергетики до схем энергоэффективности.

Суат Инс, генеральный директор турецкого банка, сказал, что устойчивые инвестиции составляют около 60% кредитного портфеля. По его словам, кредит TSKB является вотумом доверия для экономики Турции и поддерживает возобновляемое финансирование, что является одним из главных инвестиционных приоритетов.

«Предоставляя финансирование компаниям средней капитализации для осуществления зеленых инвестиций, TSKB способствует их устойчивому развитию и повышению общей конкурентоспособности турецкой экономики», – сказал в заявлении управляющий директор TSKB в Турции Арвид Туернер.

По оценкам правительства, спрос на энергию будет возрастать примерно на 6% в год до 2023 года. Для того, чтобы идти в ногу со временем, требуется примерно 110 миллиардов долларов инвестиций, что в два раза больше, чем было инвестировано в электроэнергетику за последние 10 лет.

К 2023 году правительство стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии до 30%. Геотермальная энергия к тому времени составит 1000 мегаватт, солнечная энергия будет составлять 5000 МВт, а ветер – 20 000 МВт.

Уголь, однако, доминирует в энергетическом секторе. Правительство заявило, что его цели включают увеличение установленной мощности для угольной энергии с 17,3 гигаватт до 30 до 2023 года.

Представители TSKB сказали, что их работа с семью турецкими банками привела к установке 1 ГВт возобновляемых источников энергии на сегодняшний день.

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