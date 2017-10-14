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Турция призвала не ограничивать права делегаций в ПАСЕ

Представитель турецкого парламента выразил позицию Анкары на встрече с Вячеславом Володиным

Турция призвала не ограничывать права национальных делегаций в Парламентской ассамблее совета Европы.

Соответствующее заявление сделал председатель парламента Турции Исмаил Кахраман на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС. Кахраман отметил, что Анкара выступает против любых попыток ограничить право голоса представителей стран в ПАСЕ.

Турецкий парламентарий также заявил, что министерства иностранных дел и депутаты России и Турции находятся в тесном контакте. Турция намерена координировать усилия с Россией по вопросам международной повестки. Вячеслав Володин поблагодарил Кахрамана за высказанную позицию по отношению к ПАСЕ.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена ряда полномочий в 2014 году в связи с событиями на Украине. «Практика» ранее сообщила о том, что ПАСЕ попросили дать оценку украинскому закону об образовании.


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