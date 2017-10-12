Турция стягивает военный транспорт к границе Сирии

Большое число турецких военно-транспортных средств и машин скорой помощи в эти минуты едет в район Рейханлы. Части ВС Турции разместятся в зоне деэслакации в сирийском Идлибе. Российские военные выстроятся по ее внешнему периметру. Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции, заявил, что действует в рамках соглашений, принятых в Астане, и координирует свои действия с Москвой.

Операция преследует цель создания зон контроля по соблюдению режима безопасности на северо-западе Сирии, пишет РИА Новости. До этого на территории проходила разведывательная операция.

Ранее «Практика» не раз писала о ходе решения сирийского кризиса. Он начался в марте 2011 года, и с тех пор переговоры об урегулировании вооруженного конфликта периодически проходят в Астане и Женеве. На данный момент одно из ключевых подписанных соглашений — положение о совместной группе мониторинга, которая будет контролировать режим прекращения боевых действий. Его подписали Россия, Турция и Иран. К слову, Сирия негативно относится к любым вторжениям на свою территорию и прямо об этом заявляет.