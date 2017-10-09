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09 октября, в 09:29
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Турция в ответ на действия США заморозила выдачу неимиграционных виз

Ранее Америка предприняла в отношении турецких граждан аналогичные меры

Дипломатическое представительство Турции в Соединенных Штатах Америки сообщило о заморозке выдачи неиммиграционных виз американцам в связи с тем, что Вашингтон принял аналогичные меры в отношении турков.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице турецкого посольства в социальной сети Twitter. Отмечается, что власти Турции приняли решение пересмотреть вопрос об обязательствах американского правительства в отношении безопасности турецкой дипломатической миссии, исходя из последних событий.

«Для того, чтобы в значительной степени сократить число посетителей наших консульств и посольств, мы приостанавливаем все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипломатических представительствах на территории США», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее посольство Америки в Турции также перестало выдавать неиммиграционные визы турецким гражданам в связи с задержанием представителя генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза.

Заявление было обнародовано на официальной странице американского ведомства в социальной сети Twitter.


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