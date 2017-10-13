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Турция закрыла свои порты для кораблей из Крыма

Причины решения не уточняются

Министерство транспорта, судоходства и коммуникаций Турции ввело запрет на прием портами страны кораблей прибывающих из Крыма.

Местное ведомство поясняет, что таким кораблям не будет дано разрешение войти в порты Турции. Введенный запрет касается судов под любым флагом, сообщает ТАСС.

В четверг, 12 октября, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган писала на своей странице в Facebook, что корабли, прибывающие из региона Крыма и его портов, не пропускаются в Турцию, разрешение на отплытие из портов не предоставляется.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года, тогда, по итогам проведенного местными властями референдума, более 96% жителей высказались за вхождение полуострова в состав субъектов Российской Федерации.

В конце прошлого года сообщалось, что Турция оказалась среди 70 стран-участниц Генассамблеи ООН, проголосовавших за резолюцию, согласно которой Россия признается в отношении Крыма «страной-оккупантом».

Ранее «Практика» писала о том, что Турция прекратила паромное сообщение с Крымом.


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