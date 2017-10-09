Тузов: проблема состояния автодорог в России стоит весьма остро

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов пояснил, помогут ли жалобы на ямы и дефекты трасс с фотографиями и указаниями мест улучшить качество российских дорог.

«Проблема состояния автомобильных дорог в России стоит весьма остро. Согласно последнему отчету ВЭФ за 2017-2018 РФ занимает 114 место из 137 по качеству дорог в мире, уступив странам Африки и Южной Америки», — сказал Алексей Тузов.

Аргументировать столь неблагоприятные показатели, по мнению эксперта, можно тем, что 70% территории России расположено в районах Крайнего Севера или приближенных к ним и большую часть времени погодные условия не позволяют производить мгновенный ремонт трасс.

«В столичном регионе дорожная реновация является одним из приоритетных направлений градостроительной политики, а инвестиции в дорожное строительство достигают до 100 миллиардов рублей каждый год», — подчеркнул Тузов.

Эксперт считает, что одной из действенных инициатив для улучшения качества российских дорог является проект, которые предлагает гражданам размещать фотографии ям, дорожных выбоин с указанием адреса для автоматического создания жалобы и направления ее в ГИБДД.

Тузов рассказал, что с мая 2011 года благодаря проекту «РосЯма» было отремонтировано почти 25,5 тысячи проблемных дорожных участков. Эффективность ресурса «Дороги без проблем» была отмечена губернатором ЯНАО. Это говорит о развитии подобных народных программ, которые привлекают внимание властей к актуальным проблемам на дорогах и позволяют оперативнее реагировать на них.