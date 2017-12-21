Праздничные мероприятия пройдут на Тверской с 31 декабря по 2 января

В рамках «Путешествия в Рождество» Тверская улица станет пешеходной для празднования Нового года.

Об этом сообщается на канале Фестивали Москвы в Telegram. Талантливые региональные артисты на театральных сценах Тверской улицы будут развлекать гостей и жителей Москвы с 31 декабря по 2 января.

«Среди них — актеры Екатеринбургского театра «Провинциальные танцы» с постановкой «Кленовый сад», по стилистике напоминающей живопись нидерландского художника Питера Брейгеля Старшего. Это танцевальный спектакль о смысле жизни и поиске себя, с яркими костюмами и музыкальным сопровождением», – сказано в сообщении.

Также на сайте мэра Москвы рассказали о первых днях на фестивале «Путешествие в Рождество». Организаторы подготовили интерактивные, ледовые, музыкальные и классические постановки. Также ожидаются выступления новогодних оркестров и различные мастер-классы.