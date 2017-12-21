Сегодня:
$
Нефть
Золото
21 декабря, в 11:01
Новости

Праздничные мероприятия пройдут на Тверской с 31 декабря по 2 января

На три дня улица станет пешеходной для празднования Нового года

В рамках «Путешествия в Рождество» Тверская улица станет пешеходной для празднования Нового года.

Об этом сообщается на канале Фестивали Москвы в Telegram. Талантливые региональные артисты на театральных сценах Тверской улицы будут развлекать гостей и жителей Москвы с 31 декабря по 2 января.

«Среди них — актеры Екатеринбургского театра «Провинциальные танцы» с постановкой «Кленовый сад», по стилистике напоминающей живопись нидерландского художника Питера Брейгеля Старшего. Это танцевальный спектакль о смысле жизни и поиске себя, с яркими костюмами и музыкальным сопровождением», – сказано в сообщении.

Также на сайте мэра Москвы рассказали о первых днях на фестивале «Путешествие в Рождество». Организаторы подготовили интерактивные, ледовые, музыкальные и классические постановки. Также ожидаются выступления новогодних оркестров и различные мастер-классы.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
14 декабря, в 09:40
Карту новогодних экскурсионных маршрутов создали в Москве
Новости
15 декабря, в 21:06
По всей столице засияли новогодние огни
Новости
10 декабря, в 13:38
Матч “Спартака” со “Слованом” побил рекорды посещаемости

Оставить комментарий

avatar