Творческий конкурс «Твоя инициатива» стартовал в Красноярске

В Красноярске при поддержке регионального отделения Минкультуры стартовал краевой конкурс «Твоя инициатива», цель которого заключается в получении господдержки творческих инициатив в культурной сфере. Лучшие проекты будут реализованы в Центре культурных инициатив Красноярска, участникам предоставят имеющееся оборудование и свободные помещения, а специалисты окажут посильную помощь.

Исполняющая обязанности министра культуры Красноярского края Елена Мироненко отметила, что это первый и уникальный для региона проект, сообщается на официальном портале края. «В течение 2018 года реализация конкурса будет опробована на одном из культурных учреждений Красноярска, а в дальнейшем планируется подключать к подобной работе другие учреждения по всему региону», – добавила она.

Подать заявку с уже готовой идеей или включиться в работу над новым творческим проектом можно с 7 ноября по 6 декабря, к участию допускаются как юридические, так и физические лица. Положение о конкурсе опубликовано на официальном сайте Центра культурных инициатив.