Twitter разъяснил свою позицию по отношению к свободе слова

Вице-президент Twitter по общественной политике и коммуникациям в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Шинед МакСвини вместе с политическими руководителями из Facebook и Google объяснили, почему так легко было найти слова ненависти, экстремистский и неприемлемый контент на всех трех платформах.

Теперь компания решила ужесточить правила публикации, сообщает портал Business Insider. «Пять лет назад Twitter был местом, где хорошая речь была наиболее эффективным противоядием плохой речи. Это была философия стиля Джона Стюарта Милля. Мы поняли, что мир, в котором мы живем, изменился. Мы должны предпринять шаги, чтобы ограничить публикацию насильственного и экстремистского характера», – сказала МакСвини.

Социальная сеть Twitter, по словам МакСвини, предпринимает шаги по ограничению ненавистнической риторики и будет блокировать людей, которые связаны с пропагандирующими насилие группами.