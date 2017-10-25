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25 октября, в 00:28
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Twitter ужесточит правила размещения политической рекламы

Теперь пользователи будут видеть, кто заказал и создал рекламное объявление

Популярная социальная сеть Twitter вводит новые правила размещения политической рекламы, которые должна заметно повысить ее «прозрачность». Компания ужесточает требования к политической рекламе и запускает ведущий центр транспарантности в области социальных сетей.

Центр транспарантности позволит каждому иметь представление о том, что именно рекламирует Twitter и что конкретно стоит за этой рекламой, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление компании. Также компания предоставит возможность для обратной связи с руководством Twitter.

Это не единственное изменение: на каждом рекламном объявлении будет отображаться, как долго оно «висит» и кто его создал. Политические объявления будут помечены специальным значком, которые сразу дадут понять, какая реклама является предвыборной.


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