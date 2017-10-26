Twitter запретил рекламу в аккаунтах RT и Sputnik

Американская социальная сеть микроблогов Twitter сняла рекламу со всех аккаунтов, принадлежащих Russia Today (RT) и информагентства Sputnik.

В блоге компании сообщается, что решение основано на ретроспективной работе, которой специалисты Twitter занимались в ходе расследования вмешательства в выборы президента США в 2016 году и на основании выводов разведывательного сообщества Соединенных Штатов.

Решение было принято 26 октября и вступает в силу немедленно. В Twitter подчеркивают, что это вынужденная мера и она далась им нелегко.

В конце сентября глава Международной федерации журналистов (МФЖ) Филипп Лерут заявлял, что призывы провести расследование о якобы «вмешательстве» радио Sputnik в президентские выборы в США — нелепы.

После чего представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал прекратить дискриминацию журналистов Sputnik.

Ранее «Практика» писала о том, что президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему он бойкотировал во время избирательной кампании журналистов российских изданий Sputnik и RT (Russia Today).