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30 ноября, в 11:20
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Тысячи иностранных туристов покидают Бали

Уровень опасности горы Агунг остается высоким

Тысячи иностранных туристов покинули Бали в четверг, 30 ноября, после того, как открылся аэропорт Денпасар.

Аэропорт не работал три дня из-за сложных условий, связанных с извержением вулкана на индонезийском острове, сообщает портал Le Figaro. «С момента открытия аэропорта рейсы возобновились, и ситуация постепенно возвращается в норму», – сказал представитель международного аэропорта Исравади.

Уровень опасности  горы Агунг остается на самом высоком уровне, но изменение направления ветра позволило возобновить работу международного аэропорта самого туристического острова Индонезии.

С понедельника на этом острове около 120 тысяч путешественников со всего мира были эвакуированы из-за  сейсмической активности горы Агунг. Также местные власти организовали эвакуацию десятков тысяч людей, живущих недалеко от вулкана.

По словам местных властей, из Денпасара вылетели более 4500 человек.

 

 


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