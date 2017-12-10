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10 декабря, в 10:07
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У посольства США в Джакарте проходит протестная акция

Пикетчики выступают против решения Трампа по Иерусалиму

В столице Индонезии в воскресенье, 10 декабря, проходят пикеты возле здания американского посольства.

Как передает RT, почти шесть тысяч человек вышли на улицу, чтобы выступить против решения лидера США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Кроме того, еще одна группа митингующих находится на центральной улице Джакарты, количество ее участников не уточняется.

Известно, что акция организована индонезийской партией процветания и справедливости. Протестующие вышли к зданию посольства США и на улицу с плакатами, на которых содержится призыв освободить Палестину.

Как писала Praktika.ru, ранее протестная акция была проведена у здания Белого дома в США. Несколько десятков тысяч человек выступили против решения Трампа, признавшего Иерусалим израильской столицей.


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