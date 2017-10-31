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31 октября, в 00:30
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У России и Белоруссии будет единая система ПВО

Путин уже ратифицировал протокол к этому соглашению

Владимир Путин, президент РФ, подписал закон о ратификации нового соглашения между Россией и Белоруссией. Соглашение предусматривает совместное техническое обеспечение войск обоих государств.

Также глава российского государства подписал закон, который предусматривает ратификацию протокола об изменениях в соглашении о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, пишет Russia Today.

Кроме того, речь в этом соглашении идет и о создании единой системы ПВО России и Белоруссии. Ранее «Практика» не раз рассказывала о взаимоотношениях этих стран.


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