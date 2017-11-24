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24 ноября, в 22:59
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У сборной России отобрали первое место на Олимпиаде в Сочи

Теперь на счету РФ только 10 золотых медалей

Российская сборная лишилась первого места по итогам общекомандного зачета Олимпийских игр-2014.

Это произошло после того, как Международный олимпийский комитет отобрал две золотые награды у бобслеиста Александра Зубкова, сообщает ТАСС. Теперь Россия, отстав от Норвегии на одну золотую медаль, сместилась на вторую ступень пьедестала.

Кроме того, МОК заявил об аннулировании результатов и других российских спортсменов – бобслеистки Ольги Стульневой, конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева.

Всего сборной России на Олимпиаде в Сочи было завоевано 33 медали, 13 из них – золотые, теперь у российских спортсменов осталось лишь 26 наград, из них лишь 10 золотых.


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Виктор, моё имя.
Гость
Виктор, моё имя.
Дело тут не в медалях и местах, не в мельдонии и допингах. Дело в том, что Западу во все исторические времена не дают покоя наши просторы и природные богатства. Сколько набегов они совершали на нас, получая каждый раз по зубам. Объявляя русских людьми второго сорта, они делают всё, чтобы навредить нам. Экономика, политика, спорт, наука, искусство, другие сферы, где они гадят нам бесконечно. Вытоптанная вдоль и поперёк Европа становится всё теснее и теснее от притока эмигрантов. Природные ресурсы тают, а замены углеводородам нет. Объявляя нам санкции, не прекращают использовать наш газ и нефть, лес-кругляк и другие сырьевые продукты. Главное звено… Read more »
28 дней 5 часов назад
Анатолий
Гость
Анатолий

Не огорчайтесь ребята – ну что взять с таких беспринципных хамов .

27 дней 14 часов назад