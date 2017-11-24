У сборной России отобрали первое место на Олимпиаде в Сочи

Российская сборная лишилась первого места по итогам общекомандного зачета Олимпийских игр-2014.

Это произошло после того, как Международный олимпийский комитет отобрал две золотые награды у бобслеиста Александра Зубкова, сообщает ТАСС. Теперь Россия, отстав от Норвегии на одну золотую медаль, сместилась на вторую ступень пьедестала.

Кроме того, МОК заявил об аннулировании результатов и других российских спортсменов – бобслеистки Ольги Стульневой, конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева.

Всего сборной России на Олимпиаде в Сочи было завоевано 33 медали, 13 из них – золотые, теперь у российских спортсменов осталось лишь 26 наград, из них лишь 10 золотых.