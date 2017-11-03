У WhatsApp случился масштабный технический сбой

У пользователей WhatsApp в пятницу, 3 ноября, возникли проблемы с доступом к приложению для обмена сообщениями и звонков.

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 11:49 по московскому времени подключиться к мессенджеру было невозможно. Так на экране беспрерывно шла загрузка, однако подключение не происходило.

Отмечается, что в 2017 году у пользователей WhatsApp уже возникали аналогичные проблемы, когда приложение не функционировало в некоторых странах. Немного позже мессенджер сообщил, что технические перебои действительно были, однако все они устранены.

Ранее «Практика» информировало о том, что китайское правительство приняло решение заблокировать WhatsApp, однако позже мессенджер разблокировали и пользователям из Китая вновь стал доступен полный функционал данного приложения.