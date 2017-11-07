У здания Верховной рады Украины начался митинг Михаила Саакашвили

Во вторник, 7 ноября, около здания Верховной рады Украины началась демонстрация, в которой принимают участие несколько сотен человек.

Как сообщает РИА Новости, митинг был организован экс-главой Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Ранее политик уже говорил, что планирует выдвинуть правительству Украины новые требования, в связи с чем призвал украинцев прийти на протестную акцию у здания Верховной рады.

Отмечается, что демонстранты собрались на площади Конституции около здания украинского парламента, они держат в руках государственные флаги Украины, а также атрибутику Организации украинских националистов (боевое крыло ОУН*, «Украинская повстанческая армия»*).

На данный момент количество митингующих с каждым часом только увеличивается. Перед ними со сцены выступают политики, выражающие недовольство действиями текущего правительства.

Представители правоохранительных органов в Киеве уже усилили охрану общественного порядка, в том числе у здания Верховной рады. Несмотря на митинг, а также принятие усиленных мер по защите правопорядке, ситуация в столице Украины спокойная.

*Организация украинских националистов (боевое крыло ОУН*, «Украинская повстанческая армия») — организация, запрещенная на территории Российской Федерации.