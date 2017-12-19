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19 декабря, в 15:12
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Uber Eats рассказал о сладких предпочтениях москвичей

Количество заказов сладкого не возрастает в холодную погоду, все зависит от дня недели

Онлайн-сервис по доставке еды Uber Eats рассказал, какими сладостями и когда предпочитают лакомиться москвичи.

За период с сентября по декабрь 2017 года 9% от заказанных при помощи сервиса блюд оказались сладкими, сообщается в пресс-релизе компании.

Аналитики сервиса также составили топ самых популярных лакомств за этот период времени и выяснили, что чаще всего москвичи ели вишневые пирожки.

Эксперты отметили, что количество заказов сладкого не возрастает в особо ненастную или холодную погоду. При этом заказы таких блюд зависят от дня недели: непременно растут с четверга по субботу и падают с понедельника по среду.

Лидерами среди лакомств, заказанных через  сервис Uber Eats, стали сдобные хлебобулочные изделия разных видов: эта категория опережает пирожные и торты по числу заказов, при этом лидером в ней стали вишневые пирожки (более 20% от общего числа заказов всех сладких блюд с сентября по декабрь). Популярными оказались также слойки с орехом пекан и различные виды круассанов. Следом идут торты, особенно чизкейки, и сладкие творожные блюда:  сырники, запеканка и их вариации.


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