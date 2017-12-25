Uber поздравит водителей и пользователей с наступающим Новым годом.

Об этом компания сообщила в пресс-релизе. В понедельник, 25 декабря, с 12 до 19 часов пользователи платформы смогут принять участие в специальной новогодней акции и, возможно, получить приятный сладкий сувенир.

«Мы в Uber ценим традиции и особенно любим делиться приятными впечатлениями и праздничным настроением в канун Нового года, ведь это время, когда все спешат по делам, покупают подарки для родных и близких, суетятся и хотят быстро и с комфортом добраться из одной точки города в другую», – сказали в Uber.

В этот день 33 автомобиля, участвующие в акции, выйдут на линию в 16 российских городах, где работает Uber, с подарками для пользователей: их вручат водители сервиса, которые на один день перевоплотятся в настоящих Дедов Морозов. Подарки получат первые 10 пассажиров, которым удастся заказать счастливый автомобиль.