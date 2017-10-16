Уборку улиц Екатеринбурга вакуумной техникой усилят в октябре

В Екатеринбурге службы благоустройства максимально усилят уборку улиц вакуумной техникой.

Так распорядился глава администрации уральской столицы Александр Якоб, сообщается на информационном портале Екатеринбурга. В городе установилась теплая погода, поэтому службы благоустройства должны максимально включиться в работу по очистке улиц.

В Комитете благоустройства администрации города отметили, что за сутки на улицах Екатеринбурга отработали более 330 дорожных рабочих и 196 единиц спецтехники, среди которой были дорожные машины, тракторы, вакуумная дорожная техника и самосвалы.

За сутки в столице Урала собрали более 170 тонн грязи и почти 150 тонн мусора. По мнению редакции, такие меры позволят эффективно подготовить город к зиме и сделать его более чистым и комфортным для жителей.

Ранее «Практика» писала, что Евгений Куйвашев и Александр Якоб обсудили планы по строительству школ, дорог и скверов в Екатеринбурге в следующем году.