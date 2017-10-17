Участники фестиваля молодежи в Екатеринбурге презентуют регионы России

Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые побывали на открытии мероприятия в Екатеринбурге, помогут создавать презентации российских регионов.

Об этом сообщается на официальном портале правительства Свердловской области. В Екатеринбурге завершилась региональная программа фестиваля. Впервые в истории этого мероприятия участвуют представители 15 регионов.

Исполняющая обязанности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких отметила, что в региональной программе участвовали более 1,5 тысяч иностранцев.

За первые три дня в России они посетили 15 регионов страны. Екатеринбург оказался в числе первых регионов, который заявил о желании принять иностранную делегацию. Программа региона под названием «Будущее науки и глобального образования, индустрии будущего» заинтересовала около 200 человек.

В дальнейшем эти ребята будут задействованы в создании презентации российских регионов.