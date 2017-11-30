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30 ноября, в 19:42
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Участники саммита ОПЕК договорились продлить ограничения на добычу нефти

Встреча министров прошла в Вене

В четверг, 30 ноября, в Вене прошла встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств, участвующих в соглашении ОПЕК+, в ходе нее участники договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года.

В конце 2016 года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. В мае 2017 года соглашение было продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Теперь же оно продлено до конца 2018 года, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 27 ноября, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявлял, что соглашение ОПЕК+ работает, а его выполнение странами-участницами было беспрецедентным. Скептицизм вокруг сделки оказался неоправданным.

В начале сентября России удалось снизить добычу нефти на 344,9 тысячи баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года, таким образом страна перевыполнила план в рамках сделки ОПЕК, о чем ранее писала «Практика».


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