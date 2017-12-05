Участников заседания МОК в Лозанне обязали сдать телефоны

Представителей Олимпийского комитета России и членов исполнительного комитета МОК попросили сдать мобильные устройства перед началом доклада о допуске сборной РФ на Олимпиаду в Пхенчхане.

Как передают “Ведомости”, такие меры приняты для того, чтобы исключить утечку данных о решении Международного олимпийского комитета.

Заседание МОК пройдет во вторник, 5 декабря, в Лозанне. Начало пресс-конференции запланировано на 21:30. Членам российской делегации предстоит первыми узнать об условиях допуска спортсменов РФ на зимнюю Олимпиаду.

На заседании Россию представят глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов, а также чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, которая произнесет на пресс-конференции речь от имени сборной.

Как ранее писала “Практика”, по сообщениям СМИ, россиян могут допустить до Олимпийских игр-2018, но при условии использования нейтрального флага и отсутствия национальной символики.