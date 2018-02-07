Участницы Олимпиады пообещали отдать свой мозг для исследований

Участницы Олимпийских игр, которые пройдут в Пхенчане, сделали необычное заявление. Бобслеистка Элана Майерс, а также хоккеистки Анджела Руджиеро и Хейли Уикнейзер пообещали фонду, который изучает травмы головного мозга, оставить ему “наследство”.

После смерти спортсменок Concussion Legacy Foundation (CLF) получит их мозг, сообщает официальный сайт CLF. Бобслеистка Элана Майерс рассказала, что могла завершить карьеру три года назад из-за сотрясения мозга, поэтому ей хочется помочь другим спортсменам узнать больше об этой проблеме.

По ее мнению, через фонд СLF люди смогут узнавать больше о таких травмах. Более того, спортсменка отметила, что хочет знать о том, какие риски есть у людей, которые возвращаются в спорт в короткие сроки.