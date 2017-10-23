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Ученые: человек продолжает эволюционировать

Открытие было сделано международной группой исследователей

Международная группа ученых под руководством Ричарда Ленски из американского Университета штата Мичиган опровергла гипотезу о том, что живые организмы при достижении «эволюционного оптимума» перестают мутировать.

Ленски с коллегами изучал колонии кишечной палочки, чья скорость размножения позволяет отследить эволюционные изменения за несколько десятков лет. Как выяснили ученые, бактерии продолжали мутировать (эволюционировать), хотя этот процесс и немного замедлился, сообщает журнал Science Alert. За период с 1988 по 2017 годы клетки кишечной палочки стали крупнее и начали быстрее усваивать питательные вещества.

Исследователи поясняют, что сделанные ими выводы об эволюционных изменениях применимы не только для различного вида бактерий, но и для всех живых организмов, включая человека.

Ранее «Практика» писала о том, что подобное открытие было сделано учеными из США и Великобритании. Исследователям удалось доказать, что эволюция человечества не остановилась, а число носителей «вредных» версий генов, связанных с болезнями, продолжает постепенно снижаться под действием естественного отбора.


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