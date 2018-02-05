Ученые доказали старение клеток “бессмертных грызунов”

Ученые, наблюдающие за жизнью голых землекопов, которых прозвали “бессмертными грызунами”, сделали вывод о том, что клетки животных подвержены старению. Более того, оказалось, что подопытные зверьки могут заболеть раком.

Голый землекоп – небольшой лысый грызун, который знаменит своим долгожительством и низкой подверженностью раковым заболеваниям. Также они не чувствуют боли и ожогов от кислот, пишет журнал PNAS.

Но это не самое удивительное в голых землекопах: они нарушают природную закономерность, в соответствии с которой вероятность особи умереть экспоненциально растет по мере увеличения ее возраста. Иными словами, молодые грызуны умирают также часто как и старые. В 2013 году ученые обнаружили механизмы, благодаря которым голые землекопы оказываются неуязвимы для раковых заболеваний. Правда, после новых исследований оказалось, что грызуны все же подвержены старению и могут заболеть онкологией.

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