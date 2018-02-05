Сегодня:
$
Нефть
Золото
05 февраля, в 23:43
Новости

Ученые доказали старение клеток “бессмертных грызунов”

Оказалось, что голы землекопы все-таки подвержены старению

Ученые, наблюдающие за жизнью голых землекопов, которых прозвали “бессмертными грызунами”, сделали вывод о том, что клетки животных подвержены старению. Более того, оказалось, что подопытные зверьки могут заболеть раком.

Голый землекоп – небольшой лысый грызун, который знаменит своим долгожительством и низкой подверженностью раковым заболеваниям. Также они не чувствуют боли и ожогов от кислот, пишет журнал PNAS.

Но это не самое удивительное в голых землекопах: они нарушают природную закономерность, в соответствии с которой вероятность особи умереть экспоненциально растет по мере увеличения ее возраста. Иными словами, молодые грызуны умирают также часто как и старые. В 2013 году ученые обнаружили механизмы, благодаря которым голые землекопы оказываются неуязвимы для раковых заболеваний. Правда, после новых исследований оказалось, что грызуны все же подвержены старению и могут заболеть онкологией.

Praktika.ru регулярно рассказывает о новых открытиях ученых.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Общество
20 февраля, в 07:54
То, чего не ждёшь: снегопады летом и дожди в пустыне

Оставить комментарий

avatar