Ученые: ежедневные пешие прогулки снижают риск преждевременной смерти

Американские ученые из онкологического общества выяснили, что ежедневные 10-минутные пешие прогулки могут способствовать снижению вероятности преждевременной смерти.

Для исследования ученые привлекли порядка 140 тысяч женщин и мужчин пенсионного возраста, более половины из которых практикуют ходьбу, сообщает CBS и уточняет, что для них это единственный способ занятий физической культурой.

В итоге выяснилось, что у тех участников эксперимента, кто совершает пешие прогулки в течение 60 минут в неделю, риск преждевременной смерти ниже, чем у остальных, на 21%.

В середине августа исследователи решили выяснить, что может «затормозить» деменцию. Как оказалось, здоровый образ жизни существенно снижает риск этого синдрома, при котором у пациентов наблюдается деградация памяти и преждевременное старение.

Ранее «Практика» писала о том, что правительство России утвердило паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», основной целью которого является увеличение числа населения, приверженного здоровому образу жизни.