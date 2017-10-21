Ученые: границы Млечного пути на 26% шире принятых значений

Китайские астрономы из Государственной обсерватории выяснили, что границы Млечного пути примерно на 26% шире, нежели предполагалось прежде.

«Установленные границы Млечного пути не стоит считать абсолютными», — поясняют ученые и добавляют, что окончательно зафиксировать их так и не удалось. Они могут быть еще больше, сообщает ТАСС.

По данным китайских астрономов, окружающая нас звездная система простирается на 38 килопарсеков или более 1,2 триллионов километров. Кроме того, их исследование помогло выявить нитевидную группу небесных светил, известных как Кольцо Единорога, которые движутся вокруг Млечного пути и могут быть доказательством слияния звездных систем.

Ранее «Практика» писала о том, что ученый из университета Пуэрто-Рико Абель Мендес заявил, что сотрудники обсерватории Аресибо поймали странные сигналы из космоса. По его словам, они шли от небольшой и относительно холодной звезды Росс 128, которая находится на расстоянии всего 11 световых лет от Земли.