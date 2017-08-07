Ученые нашли неизвестный вирус в геноме лосося

Ученые-палеовирусологи из Оксфордского университета обнаружили следы неизвестного вируса, родственного герпесвирусам, в геномах 15 видов рыб. Самый больший фрагмент был найден в геноме лосося.

Научный портал N+1 сообщает, что образцы для исследования были взяты, помимо других источников, из местного супермаркета и суши-ресторана.

Аллогерпесвирусы, родственные найденному, поражают рыб и амфибий, но для человека безопасны. Эти микроорганизмы являются большой угрозой для рыбного промысла. Эпидемия герпесвируса карпа, вспыхнувшая в Израиле в конце 90-х годов, принесла убытки на миллионы долларов. Новое исследование генома рыб должно помочь в борьбе с такими эпидемиями.

Неполное сходство вирусных генов, найденных в геноме лосося, с аллогерпесвирусами позволило ученым предположить, что речь идет о новом, неизвестном ранее семействе. Еще предстоит выяснить, является ли новый вирус функциональным, то есть реально способным вызвать заболевание.

«Практика» сообщала об удачном опыте по модификации генома человека.