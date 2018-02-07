Ученые нашли способ улучшать память людей

Американские ученые смогли улучшить память человека с помощью использования механизма, который внедряется в мозг. В мозг каждого пациента (у каждого из них была эпилепсия) имплатировали 100-200 электродов, которые запоминали информацию.

Ученые, тем временем, фиксировали активность в мозге и с удивлением обнаружили, что между воспоминаниями и моделями активность мозга есть связь. Стал понятен сам механизм запоминания. Затем исследователи начали стимулировать центры, отвечающие за память и выяснили, что стимуляция электрическими импульсами заметно ее улучшает. Искусственный интеллект распознавал слово, которое пациент мог запомнить и этой ситуации стимулировал мозг. Память, “подключенная” к искусственному интеллекту работала на 15% лучше, чем без него, сообщает medikforum.

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