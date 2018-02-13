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13 февраля, в 00:12
Новости

Ученые нашли способ уничтожить вирус гриппа

Он оказался неожиданно простым

Американские ученые нашли способ избавиться от различных вирусов и бактерий, очистив воздух и поверхности. Для этого они будут применять ультрафиолетовые лучи с длиной 220 нм. Они не могут влиять на человека, но при этом способны уничтожать ДНК возбудителей вируса гриппа. Технологию уже испытали  – в закрытом помещении распылили “заразную” жидкость и с помощью нового способа быстро “убили” 95% вирусов.

Раньше для этих целей использовали УФ-лучи с длиной волны 250 нм. Они тоже обеззараживали помещения, но были опасны для людей. К примеру, если такой луч попадал на роговицу глаза, то риск развития меланомы и прочих недугов органов зрения резко возрастал, пишет faktom.

Теперь ультрафиолет можно использовать и в присутствии людей. К слову, Praktika.ru регулярно рассказывает об открытиях современных ученых и о том, как можно бороться с гриппом.

 


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