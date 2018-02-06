Ученые нашли в образцах янтаря из Мьянмы вымерший вид пауков

Ученые обнаружили в образцах янтаря из Мьянмы вид пауков, вымерший около 100 миллионов лет назад. У пауков было восемь ног и пара конечностей перед первой парой ног – они называются предипальпы. Кроме того, у древних паукообразных есть часть тела, которая отсутствует у современных: тельсон. Так называют орган осязания, который расположен сзади.

Новый вид пауков назвали Chimerarachne yingi, сообщает m24.ru По мнению исследователей, они обитали на деревьях – свидетельством этому служит то, что их тела обнаружили в янтаре. Интересно, что у этого вида есть сходство с другим, вымершим 300 млн лет назад Uraraneida.

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