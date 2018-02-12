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12 февраля, в 19:13
Новости

Ученые назвали отличительную особенность всех разумных существ

Сделать выводы помог "зефирный тест"

Американские ученые выявили отличительную особенность всех разумных существ на планете. Ей оказался самоконтроль. Прийти к такому выводу помог “зефирный тест” шимпанзе.

Эксперимент достаточно популярен – еще в “шестидесятые” в нем принимали участие дети, которым предлагали получить один зефир или немного и подождать получить два зефира, сообщает Inforeactor.

Исследование с участием шимпанзе показало, что животные, которые могли немного потерпеть ради получения выгоды, показывали и более высокие результаты в других тестах, в частности, в исследованиях  когнитивных способностей. Это позволило ученым сделать вывод, что  самоконтроль является отличительной особенностью разумных существ. Более того, это играло важную роль в развитии у них интеллекта.


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