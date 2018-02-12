Ученые назвали отличительную особенность всех разумных существ

Американские ученые выявили отличительную особенность всех разумных существ на планете. Ей оказался самоконтроль. Прийти к такому выводу помог “зефирный тест” шимпанзе.

Эксперимент достаточно популярен – еще в “шестидесятые” в нем принимали участие дети, которым предлагали получить один зефир или немного и подождать получить два зефира, сообщает Inforeactor.

Исследование с участием шимпанзе показало, что животные, которые могли немного потерпеть ради получения выгоды, показывали и более высокие результаты в других тестах, в частности, в исследованиях когнитивных способностей. Это позволило ученым сделать вывод, что самоконтроль является отличительной особенностью разумных существ. Более того, это играло важную роль в развитии у них интеллекта.