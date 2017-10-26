Ученые обнаружили динозавра с самозатачивающимися зубами

Палеонтологи сделали необыкновенную находку на юге Франции. Они обнаружили останки травоядного динозавра со специфической структурой зубов: они затачивались сами и никогда не ломались.

Необычная структура зубов динозавров говорит о том, что они были приспособлены к разрезанию пищи, пишет РИА Новости со ссылкой на Паскаля Годфруа из Королевского института естественных наук в Брюсселе. Другие травоядные ящеры, тем временем, перемалывали еду. О том, сколько «служили» их зубы, говорить пока рано, однако уже ясно, что ящеры меняли зубы реже, чем другие травоядные ящеры.

Ранее считалось, что динозавры были приспособлены только к одному типу пищи. Одни ели исключительно мясо, другие — только траву. Однако сейчас это подвергается сомнению.

Ранее «Практика» писала о другом открытии ученых — они записали на видео компасную медузу, которая, как оказалось, может зимовать в море.