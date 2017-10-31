Ученые обнаружили древний храмовый комплекс Рамзеса II

Чешские археологи обнаружили в пустыне Сахара храмовый комплекс, построенный при фараоне XIX династии. Постройка была возведена из необожженного кирпича и украшена орнаментами, сделанными синей и голубой красками.

«Сокрытые под песком развалины неизвестного науке древнеегипетского храмового комплекса были найдены в ходе раскопок близ арабской деревни Абусир эль-Мелек», — цитирует ТАСС слова руководителя задействованной в Египте чешской археологической группы Мирослава Барта.

По его словам, комплекс был возведен около 3 тысяч лет назад на территории «города мертвых» Абусир. Расположение, скорее всего, имело особое значение для самого фараона.

Чешские археологические экспедиционные группы с 1958 года периодически посещают Египет, за последние пять лет они объявили о более чем 10 находках мировой исторической значимости.

Ранее археологи обнаружили древнеримскую детскую бутылочку, о чем писала «Практика».