Ученые определили IQ шимпанзе через эксперимент с детской игрой

Японские приматологи научили шимпанзе играть в игру «Камень, ножницы, бумага» в рамках исследования интеллекта приматов в университете Киото.

Английское новостное издание Telegraph приводит детали эксперимента. Семь животных разных возрастов были посажены в отдельные будки с тачскрин-монитором внутри. Затем на экран выводились изображения рук с фигурами из «Камень, ножницы, бумага». Шимпанзе должны были выбрать выигрышную фигуру и в случае успеха получали кусочек яблока в награду.

В результате животные смогли успешно освоить правила игры. Единственным затруднением для них оказалось понять, что ножницы бьют бумагу. По невыясненным пока причинам, эта комбинация далась животным значительно сложнее остальных. Чтобы освоить ее, шимпанзе потребовалось в среднем 14 попыток, в отличие от 2-3 попыток на другие комбинации.

Исследование показало, что интеллект шимпанзе сравним с интеллектом четырехлетнего ребенка. По словам ученых, различие заключалось в методе освоения новой информации. Дети сразу исправляются после неправильного выбора, в то время, как шимпанзе нужно несколько неправильных попыток, чтобы выбрать выигрышный вариант.