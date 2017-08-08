Ученые открыли тормозящий старение и улучшающий работу мозга белок

Белок Klotho, введенный молодым и пожилым мышам, значительно улучшил их когнитивные способности. Эффект был особенно заметен у пожилых животных.
Об опыте ученых из университета Калифорнии в США рассказывает РИА Новости. После того, как подтвердилось наличие большого количества белка Klotho в организме долгожителей, было решено ввести это вещество мышам, чтобы детально изучить его воздействие на живые организмы.
В результате у всех особей — молодых и пожилых — улучшилась память и сообразительность. После приема Klotho научились находить и запоминать выход из лабиринта даже те животные, которые уже не могли этого делать в силу возраста до приема вещества.
Ученые затем вводили Klotho мышам, страдающим от аналога болезни Паркинсона. В результате у животных прекратились спазмы, удалось избавиться от ряда других симптомов, вызванных болезнью.
Klotho не может преодолеть барьер между кровеносной системой и мозгом, поэтому пока ученые точно не знают, как именно достигается положительный эффект от приема. Дальнейшие исследования должны помочь установить точные механизмы действия Klotho и, возможно, повысить его эффективность.
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