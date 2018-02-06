Ученый МГУ: “ртутной бомбы” не существует

Российский эксперт Валерий Гребенец, доцент кафедры криолитологии и гляциологии Географического факультета МГУ, считает, что “ртутной бомбы”, о которой заявили американские ученые, в вечной мерзлоте нет. Гребенец признает присутствие огромного количества ртути в вечной мерзлоте он, но отрицает то, что она может легко вырваться наружу.

Ученый уверен, что до глобальной катастрофы, которую предсказала научная группа из США, пройдет не одно тысячелетие, пишут Известия. Напомним, американские исследователи утверждают, что вечная мерзлота – самый большой резервуар ртути на планете, а глобальное потепление может привести к тому, что вся эта ртуть “вырвется” наружу.

Авторы исследования в течение 8 лет (с 2004 по 2012 год) измеряли содержание ртути в 13 скважинах, прорубленных на Аляске, сообщает журнал Geophysical Research Letters. Оказалось, что вечная мерзлота содержит 1656±962 тысячи тонн ртути, то есть в два раза больше этого вещества, чем все остальные почвы, океан и атмосфера вместе взятые. По мнению американцев, ртуть может вырваться наружу, а люди – отравиться смертельно опасным веществом.

Ранее Praktika.ru не раз рассказывала о ситуации вокруг глобального потепления.