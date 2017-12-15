Ученые рассказали, почему людям так сложно найти вторую половинку

Ученые ответили на вопрос, почему людям так трудно бывает найти себе пару.

По их мнению, это связано с тем, что нормы поведения в социуме постоянно меняются. Соответственно, люди чувствуют стеснение и на свиданиях ведут себя зажато и неестественно.

К такому заключению ученые пришли в ходе социологического опроса, в котором поучаствовали две тысяч студентов.

Почти 50 процентов респондентов подтвердили, что испытывали серьезные трудности во время первого свидания. А еще 20 процентов опрошенных поделились, что чувствовали себя крайне некомфортно в отдельных случаях.

Таким образом, в ходе исследования ученым удалось установить, что трудности в отношениях обусловлены социальными и эволюционными причинами.