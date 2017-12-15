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15 декабря, в 20:28
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Ученые рассказали, почему людям так сложно найти вторую половинку

Данные основаны на опросе, который проводился среди студентов

Ученые ответили на вопрос, почему людям так трудно бывает найти себе пару.

По их мнению, это связано с тем, что нормы поведения в социуме постоянно меняются. Соответственно, люди чувствуют стеснение и на свиданиях ведут себя зажато и неестественно.

К такому заключению ученые пришли в ходе социологического опроса, в котором поучаствовали две тысяч студентов.

Почти 50 процентов респондентов подтвердили, что испытывали серьезные трудности во время первого свидания. А еще 20 процентов опрошенных поделились, что чувствовали себя крайне некомфортно в отдельных случаях.

Таким образом, в ходе исследования ученым удалось установить, что трудности в отношениях обусловлены социальными и эволюционными причинами.


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Марина
Гость
Марина

Создалось у меня впечатление, что этим горе-ученым больше заняться нечем! А то без их заключений никто не знал, что люди все разные, а времена меняются!))))

7 дней 7 часов назад