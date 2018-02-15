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15 февраля, в 18:48
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Ученые разработали следящую за здоровьем салфетку

Она будет диагностировать болезни

Зарубежные исследователи разработали бумажную салфетку, которая будет следить за состоянием здоровья человека и определять болезни с помощью специального сенсора. Ученые провели эксперимент: они пропитали платок водой и с помощью скотча прикрепили его к запястью добровольца, присоединив датчики давления.

Далее целлюлозные волокна стали растягиваться под воздействием сердцебиения и позволили  чувствительным элементам измерять пульс. Эксперимент провели и на глазном яблоке: ученые, основываясь на показателях изменения расстояния от бумаги до линзы, измерили скорость, с которой оно вращалось. Зафиксировали и особенности изменения положения устава на пальце руки.

Эту салфетку можно использовать в самых разных сферах, в частности, анализировать состояние здоровья малышей и пенсионеров. Это позволит им лишний раз не ходить по больницам. После использования мини-салфетку можно просто выбрасывать.

 


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