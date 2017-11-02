Сегодня:
$
Нефть
Золото
вчера в 16:36
Новости

Ученые смогут использовать нанонити для создания передовых технологий

Также, благодаря результатам исследования, стало возможным контролировать свойства кристаллов

Международная группа исследователей из России, Италии, Финляндии и Дании изучила рост и разложение нитевидных нанокристаллов (нанонитей), а также показала, как происходит внедрение атомов в кристалл во время его роста и их удаление при разложении.

Итоги проведенной работы обнародованы в научном журнале Scientific Reports. Отмечается, что результаты данного исследования позволят контролировать свойства кристаллов, а также помогут использовать их для разработки электронных устройств нового поколения.

Представитель Центра фотоники и квантовых материалов Сколтеха Евгения Гильштейн рассказала ТАСС, что исследование в будущем может стать основой для разработки передовых устройств, включая газовые сенсоры, полевые транзисторы, диоды и ИК-фотодетекторы на основе нанонитей.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
03 октября, в 11:05
Россия отправит в космос диктофон для записи звуков с Марса
Новости
07 октября, в 15:51
Итальянские чиновники сыграют в футбол с коллегами из России
Новости
25 октября, в 13:35
Социальная сеть для ученых заработает в 2019 году

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо