Ученые смогут использовать нанонити для создания передовых технологий

Международная группа исследователей из России, Италии, Финляндии и Дании изучила рост и разложение нитевидных нанокристаллов (нанонитей), а также показала, как происходит внедрение атомов в кристалл во время его роста и их удаление при разложении.

Итоги проведенной работы обнародованы в научном журнале Scientific Reports. Отмечается, что результаты данного исследования позволят контролировать свойства кристаллов, а также помогут использовать их для разработки электронных устройств нового поколения.

Представитель Центра фотоники и квантовых материалов Сколтеха Евгения Гильштейн рассказала ТАСС, что исследование в будущем может стать основой для разработки передовых устройств, включая газовые сенсоры, полевые транзисторы, диоды и ИК-фотодетекторы на основе нанонитей.