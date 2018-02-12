Ученые создали hi-tech войлок с самой высокой теплоизоляцией

Ученые из Университета Тренто создали hi-tech войлок с самой высокой теплоизоляцией среди всех материалов, когда-либо измеренных.

Команда специалистов запатентовала передовую ткань и планирует запустить ее в массовое производство, сообщает Repubblica.it.

Войлок получен из силиконовой смолы путем высокотемпературной обработки. «Материал обладает самыми высокими теплоизоляционными характеристиками среди всех, когда-либо измеренных по этим параметрам», – сказал одни из исследователей.

Специальная ткань, твердая, как керамика и такая же мягкая, как шерсть, была запатентована исследовательской группой из лаборатории стекла и керамики Департамента промышленной инженерии Университета Тренто.

Высокотехнологичный войлок можно будет использовать как в строительстве для утепления зданий, так и для пошива теплых вещей, предназначенных для ношения в экстремальных погодных условиях.