Сегодня:
$
Нефть
Золото
12 февраля, в 15:16
Новости

Ученые создали hi-tech войлок с самой высокой теплоизоляцией

Высокотехнологичный материал защищает от самых лютых морозов

Ученые из Университета Тренто создали hi-tech войлок с самой высокой теплоизоляцией среди всех материалов, когда-либо измеренных.

Команда специалистов запатентовала передовую ткань и планирует запустить ее в массовое производство, сообщает Repubblica.it.

Войлок получен из силиконовой смолы путем высокотемпературной обработки. «Материал обладает самыми высокими теплоизоляционными характеристиками среди всех, когда-либо измеренных по этим параметрам», – сказал одни из исследователей.

Специальная ткань, твердая, как керамика и такая же мягкая, как шерсть, была запатентована исследовательской группой из лаборатории стекла и керамики Департамента промышленной инженерии Университета Тренто.

Высокотехнологичный войлок можно будет использовать как в строительстве для утепления зданий, так и для пошива теплых вещей, предназначенных для ношения в экстремальных погодных условиях.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Образ жизни
16 февраля, в 14:01
Смартфон как личный тренер и диетолог 
Общество
20 февраля, в 07:54
То, чего не ждёшь: снегопады летом и дожди в пустыне

Оставить комментарий

avatar