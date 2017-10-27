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27 октября, в 20:13
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Ученые: умеренное голодание увеличивает продолжительность жизни

Исследователи изучили обменные процессы в организме нематод Caenorhabditis elegans

Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья выяснили, как умеренное голодание влияет на здоровье и продолжительность жизни.

Специалисты исследовали обменные процессы в организме нематод Caenorhabditis elegans и пришли к выводу, что одна из причин возникновения возрастных заболеваний — нарушение функционирования митохондриальных сетей, отвечающих за важные механизмы физиологической регуляции и энергетического обмена, сообщает портал EurekAlert.

С возрастом сети начинают производить свободные радикалы, отравляющие клетки и нарушающие метаболизм. Именно этот процесс, по заверениям ученых, является одной из причин старения тела и возникновения заболеваний.

В научной работе биологов говорится, что активность митохондриальных сетей можно продлить если уменьшить ежедневное количество потребляемых калорий. Ученые пришли к выводу, что умеренное голодание замедляет возрастные изменения и увеличивает продолжительность жизни.

Ранее «Практика» писала о том, что ежедневные пешие прогулки снижают риск преждевременной смерти.


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