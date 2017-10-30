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30 октября, в 15:27
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Ученые узнали, как появляются кометы

Пролить свет на тайну возникновения небесных тел помогли снимки с зонда "Розетта"

Благодаря научным данным и снимкам с зонда «Розетта» планетологам удалось выяснить подробности появления комет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал MNRAS, установлено, что кометы возникают в результате гравитационного коллапса облаков, которые состоят изо льда и мелкой «космической гальки».

Ученым стал известно, что комета Чурюмова-Герасименко появилась на свет именно таким способом. Правда, на данный момент нельзя точно сказать, как возникли половинки ее «гантели» — являлись они частью единого целого или образовались после столкновения отдельных небесных тел.

Полученные данные могут помочь ученым разобраться и с загадкой происхождения планет. На сегодняшний день не вызывает сомнений, что все планеты появляются в результате столкновений частиц пыли и плотного газа внутри плоского газопылевого диска. Благодаря таким столкновениям формируются планетезимали — «зародыши» планет. Как именно это происходит, ученым еще только предстоит установить. Существуют разные теории, однако проверить их до недавнего времени не представлялось возможным. Однако помочь в изучении этого вопроса может анализ зерен пыли, сохранившейся в недрах комет.

Первые исследования такого рода были проведены три года назад зондом «Розетта» и спускаемым модулем «Филы», который был сброшен на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко в ноябре 2014 года. Сейчас планетологи активно работают над полученными данными.


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