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08 февраля, в 22:41
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Ученые узнали, как рождаются клетки “взрослого” мозга – что это даст?

Биологи хотят использовать эти клетки для починки мозга

Ученые впервые смогли понаблюдать за рождением новых клеток внутри “взрослого” мозга.

Удалось это сделать благодаря тому, что швейцарские и британские биологи научились следить за движением одиночных стволовых клеток в центре памяти мышей, говорится в статье журнала Science.

“Надеемся, что в будущем мы научимся использовать эти клетки для починки мозга и избавления пациентов от таких болезней как Альцгеймер, Паркинсон, а также таких проблем как старческое слабоумие или самых серьезных форм депрессии”, –  объяснил Себастиан Джессбергер из Цюрихского университета.

Он рассказывает, что ранее процесс превращения стволовых клеток в полноценные нейроны никто не документировал и не видел. Поэтому считалось, что эти клетки не участвуют в обновлении нервной ткани, а лишь заменяют другие вспомогательные клетки мозга.

Биологи отмечают, что собранные данные и новые опыты помогут ученым ответить на ряд вопросов, а впоследствии станут основой для лечения болезней.


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