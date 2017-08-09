Ученые узнали о соседстве людей и «хоббитов»

Первые кроманьонцы — вид, идентичный современным людям — прибыли на территорию Индонезии примерно 73 тысячи лет назад, что значительно раньше, чем до сих пор считалось учеными. Новая датировка означает, что люди могли сосуществовать с так называемыми «хоббитами» с осрова Флорес — флоренсийскими людьми.

Об открытии сообщает РИА Новости. Группа ученых из университета Макуори в австралийском Сиднее произвела раскопки в пещере Лида-Аджер на острове Суматра. Останки древних людей были найдены в этой местности еще в 19 веке, однако австралийскым ученым удалось опеределить возраст находок. Для этого они изучили не сами останки, но находящиеся рядом горные породы. Было установлено, что возраст находок — 62-73 тысячи лет.

Новая датировка говорит о том, что люди могли покинуть Африку раньше, чем считалось. Также можно сделать вывод о гипотетической возможности сосуществования людей и флоренсийских «хоббитов».

Человек флоресский — ископаемый карликовый вид людей. Из-за малого роста флоресский человек известен также как «хоббит». Их останки были найдены в пещере на индонезийском острове Флорес в 2003 году. Предполагается, что флоресские люди уменьшились в размерах за сотни тысяч лет островной изоляции.