Ученые вырастили почки из стволовых клеток

В Великобритании исследователи из Манчестерского университета сделали прорыв в науке и вырастили из стволовых клеток функционирующие почки. По мнению профессоров, это важнейший шаг, с помощью которого можно будет разработать новые способы лечения почек.

Из эмбриональных стволовых клеток человека британские ученые создали клубочки, то есть скопления капилляров), из которых состоят почки. Клетки содержались в особой среде с молекулами, которые способствуют развитию почек, а вместо соединительной ткани для них использовали гелеобразное вещество. После этого созданные мини-почки поместили под кожу подопытных мышей, сообщают Вести.

Вскоре стало ясно, что почки функционируют – фильтруют кровь и выводят мочу. Стоит отметить, что пока почки не подключены к артерии, они выполняют свои функции частично, однако хирурги смогут решить этот вопрос и сделать так, чтобы почки полноценно работали.