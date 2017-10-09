Ученые установили причину неприятного запаха дуриана

Сингапурские генетики выяснили, почему знаменитый фрукт дуриан отвратительно пахнет. Относительно приятный вкус напрочь перебивается омерзительным ароматом, а провозить дуриан в общественном транспорте и держать в гостиницах строго-настрого запрещают. Оказалось, что в нем содержится ген, который отвечает за запах этого фрукта.

Всего в дуриане 46 тысяч генов — это в два раза больше, чем у человека, сообщает N+1. Один из этих генов кодирует фермент под названием метионин-гамма-лиазу, который регулирует синтез летучих веществ, содержащих серу. Именно из-за этого популярный «король фруктов» так отталкивающе пахнет.

Еще одна интересная находка исследователей — ускоренная экспрессия гена фермента АЦК-синтазы, который регулирует выработку этилена из аминокислоты метионина. Ученые предположили, что процесс созревания фрукта и появление его отталкивающего запаха напрямую связаны между собой, однако, для того чтобы доказать это, нужно провести дополнительные эксперименты.