Сегодня:
$
Нефть
Золото
09 октября, в 21:44
Новости

Ученые установили причину неприятного запаха дуриана

Оказалось, что отталкивающий запах "короля фруктов" вызывает один ген

Сингапурские генетики выяснили, почему знаменитый фрукт дуриан отвратительно пахнет. Относительно приятный вкус напрочь перебивается омерзительным ароматом, а провозить дуриан в общественном транспорте и держать в гостиницах строго-настрого запрещают. Оказалось, что в нем содержится ген, который отвечает за запах этого фрукта.

Всего в дуриане 46 тысяч генов — это в два раза больше, чем у человека, сообщает N+1. Один из этих генов кодирует фермент под названием метионин-гамма-лиазу, который регулирует синтез летучих веществ, содержащих серу. Именно из-за этого популярный «король фруктов» так отталкивающе пахнет.

Еще одна интересная находка исследователей — ускоренная экспрессия гена фермента АЦК-синтазы, который регулирует выработку этилена из аминокислоты метионина. Ученые предположили, что процесс созревания фрукта и появление его отталкивающего запаха напрямую связаны между собой, однако, для того чтобы доказать это, нужно провести дополнительные эксперименты.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
21 сентября, в 16:53
Ученые признали научную пользу «Википедии»
Новости
03 октября, в 11:05
Россия отправит в космос диктофон для записи звуков с Марса

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо