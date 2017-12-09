Ученые зафиксировали “гул Земли” на дне океана

Геофизики при помощи донного сейсмографа зафиксировали акустические отклонения, которые появились в результате свободного колебания дна океана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Ученые отметили, что акустическая слышимость в десять тысяч раз ниже минимального порога восприятия человеком звуков.

Первый раз такие аномалии были зафиксированы в 1998 году, однако определить причину их появления так и не удалось. Специалисты заметили, что звуковые колебания присутствуют даже при нулевой сейсмической активности.

Группа ученых из Франции и Германии под руководством Марты Дин из Парижского института физики Земли изучила колебания дна в Индийском океане на глубине более четырех километров. Дно издавало постоянные звуковые волны 2,9-4,5 миллигерца.

Геофизики выдвинули предположение, что это акустического резонанса между атмосферой и земной корой, либо взаимодействие воды с твердой поверхностью.